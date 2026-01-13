الزمالك يقرر مواجهة المصري بالناشئين في كأس عاصمة مصر

استقر قطاع الكرة بنادي الزمالك على إجراء "ثورة تغيير" شاملة في قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي، مساء الخميس المقبل، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ملامح الخطة الجديدة:

اجتياح الشباب: الاتجاه الأقوى الآن هو الدفع بـ تشكيل يغلب عليه لاعبو فريق الشباب (قطاع الناشئين)، مع تقليص مشاركة نجوم الفريق الأول إلى أضيق الحدود.

إراحة “الأعمدة”

يهدف الجهاز الفني من هذه الخطوة إلى منح العناصر الأساسية راحة سلبية تامة، لتخفيف الأحمال البدنية وتفادي شبح الإصابات الذي ضرب "عمر جابر" مؤخراً.

تغيير النهج

يأتي هذا القرار بعد تقييم تجربة مباراة "زد" الماضية، حيث شارك الفريق الأول بالكامل وتعرض للخسارة والإجهاد، وهو ما يسعى النادي لتصحيحه في المحطة الأخيرة من البطولة.

لماذا يضحي الزمالك بمباراة الخميس؟

السبب يتلخص في كلمة واحدة: “الكونفدرالية” إدارة الزمالك ترى أن مواجهة المصري يوم الخميس مجرد تحصيل حاصل بعد وداع البطولة رسمياً، بينما المواجهة "الحقيقية" ستكون يوم 25 يناير على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي.

الهدف هو:

إخفاء الأوراق الفنية لـ "معتمد جمال" عن أعين علي ماهر (مدرب المصري) قبل اللقاء الرسمي.

حماية اللاعبين من الضغط النفسي بعد سلسلة النتائج السلبية في كأس العاصمة.

اختبار وجوه جديدة من الناشئين قد تكون "حلولاً" في دكة البدلاء بالمشوار الأفريقي.