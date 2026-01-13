قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقرر مواجهة المصري بالناشئين في كأس عاصمة مصر

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

استقر قطاع الكرة بنادي الزمالك على إجراء "ثورة تغيير" شاملة في قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي، مساء الخميس المقبل، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ملامح الخطة الجديدة:

اجتياح الشباب: الاتجاه الأقوى الآن هو الدفع بـ تشكيل يغلب عليه لاعبو فريق الشباب (قطاع الناشئين)، مع تقليص مشاركة نجوم الفريق الأول إلى أضيق الحدود.

إراحة “الأعمدة”

 يهدف الجهاز الفني من هذه الخطوة إلى منح العناصر الأساسية راحة سلبية تامة، لتخفيف الأحمال البدنية وتفادي شبح الإصابات الذي ضرب "عمر جابر" مؤخراً.

تغيير النهج

يأتي هذا القرار بعد تقييم تجربة مباراة "زد" الماضية، حيث شارك الفريق الأول بالكامل وتعرض للخسارة والإجهاد، وهو ما يسعى النادي لتصحيحه في المحطة الأخيرة من البطولة.

لماذا يضحي الزمالك بمباراة الخميس؟

السبب يتلخص في كلمة واحدة: “الكونفدرالية” إدارة الزمالك ترى أن مواجهة المصري يوم الخميس مجرد تحصيل حاصل بعد وداع البطولة رسمياً، بينما المواجهة "الحقيقية" ستكون يوم 25 يناير على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي.
الهدف هو:

إخفاء الأوراق الفنية لـ "معتمد جمال" عن أعين علي ماهر (مدرب المصري) قبل اللقاء الرسمي.

حماية اللاعبين من الضغط النفسي بعد سلسلة النتائج السلبية في كأس العاصمة.

اختبار وجوه جديدة من الناشئين قد تكون "حلولاً" في دكة البدلاء بالمشوار الأفريقي.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك الزمالك والمصري الكونفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

تعرف على سبل مواجهة تآكل الشواطئ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية بدمياط

رئيس جامعة كفر الشيخ

سرعة إعلان النتائج.. تفاصيل مناقشات مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ| صور

جانب من الحدث

محافظ الوادي: فتح أسواق جديدة للتمور في الأسواق الإقليمية والدولية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد