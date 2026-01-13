قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل. 

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مباشرة والاستمتاع بأحداثه.
نظام بطولة كأس عاصمة مصر.

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة سبعة أندية. وتضم البطولة نخبة من أكبر الأندية المصرية، يتقدمها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المسابقة قوة تنافسية كبيرة ويزيد من إثارتها على مدار الجولات المختلفة.

تاريخ البطولة وأبرز المتوجين باللقب

انطلقت بطولة كأس الرابطة المصرية لأول مرة عام 2022، ونجح فيوتشر، الذي يحمل الاسم الحالي مودرن سبورت، في التتويج بالنسخة الأولى من البطولة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على غزل المحلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية. وفي النسخة الثانية، واصل فريق سيراميكا كليوباترا حضوره القوي، وتمكن من حصد اللقب عقب فوزه على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولم يكتفِ سيراميكا بذلك، بل عاد ليكرر إنجازه ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي في النسخة الثالثة عام 2024، بعد تفوقه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز فرق البطولة في السنوات الأخيرة.

الأهلي كأس عاصمة مصر طلائع الجيش مباراة الأهلي وطلائع الجيش

