6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال

يستعد منتخب مصر لخوض اختبار من العيار الثقيل أمام نظيره السنغالي، في المواجهة المقررة مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفراعنة لحجز بطاقة العبور إلى النهائي ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب القاري.

وتحمل مواجهة السنغال جانبًا من الحذر داخل معسكر المنتخب المصري، في ظل تهديد غياب عدد من العناصر الأساسية عن اللقاء التالي، سواء النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حال تأهل المنتخب أو خوضه مواجهة البرونزية.

6 لاعبين مهددين بالايقاف في حالة تخطي السنغال

ويواجه ستة لاعبين خطر الإيقاف، وهم: محمد الشناوي، حمدي فتحي، رامي ربيعة، مروان عطية، أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، بعدما حصل كل منهم على بطاقة صفراء خلال مشوار البطولة، ما يعني أن تلقي أي بطاقة جديدة أمام السنغال سيحرم صاحبها من المشاركة في المباراة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور نصف النهائي عقب فوزه المثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد تجاوز مالي بهدف دون مقابل، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الفراعنة في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا وحسابات دقيقة.