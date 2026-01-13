مهيب عبد الهادي: تصريحات قوية من حسام حسن قبل المواجهة المرتقبة مع السنغال

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي جزءا من تصريحات حسام حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لا يلتفت إلى الانتقادات التي تُثار حوله أو حول المنتخب، مشددًا على أنه معتاد دائمًا على الضغوط، واصفًا إياها بالأمر الطبيعي في مشواره الكروي.



وقال حسام حسن في تصريحاته:

«أنا مش برد على الانتقادات ومتعود دايمًا على الضغوط، وده شيء طبيعي، واللي بيلعب قدام منتخب مصر بيبقى قلقان وخايف».

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن الفيديوهات أو التصريحات المستفزة التي تظهر قبل المباريات لا تؤثر سلبًا على اللاعبين، بل على العكس تمامًا، موضحًا: «الفيديوهات المستفزة دي بالعكس بتحفزنا أكتر قبل أي مباراة».

وتأتي تصريحات العميد في ظل الاستعدادات القوية التي يخوضها المنتخب الوطني، وسط تركيز شديد من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.