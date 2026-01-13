قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
كثير الإنذارات.. خالد الغندور يحذر من الحكم الجابوني أوتشو قبل مواجهة السنغال

الحكم الجابوني
الحكم الجابوني
علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور علي إعلان الحكم الجابوني بيير أتشو رسميا حكم مباراة منتخب مصر و السنغال غدا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"الحكم الجابوني اللي هيدير لقاء مصر مع السنغال كان حكم الفار في ماتش الجزائر و نيجيريا وحرم الجزائر من ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس ولم يستدع الحكم   لمشاهدة اللعبة  والصراحة أنا قلقان منه ومن إنذاراته الكثيرة التي قد تحرم لاعبين من المباراة .

وكتب شوبير، عبر  حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "رسميًا – الجابوني بيير أتشو حكمًا لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية".

تتجه أنظار عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة إلى ملعب طنجة بالمغرب، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، في النسخة 35 من البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.

حسام حسن يحافظ على التشكيل نفسه

 قرر المدير الفني للفراعنة، حسام حسن، الاعتماد على نفس التشكيلة التي خاضت مواجهة ربع النهائي أمام كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز مصر 3-2. ويأتي هذا القرار رغم الجاهزية التامة لمحمود حسن تريزيجيه، الذي شارك بديلاً في مباراة الأفيال الإيفوارية، حيث فضل مدرب المنتخب وضعه على مقاعد البدلاء مرة أخرى، في محاولة للحفاظ على استقرار الأداء وعدم تعطيل انسجام اللاعبين الأساسيين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ويتوقع أن يخوض الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور.
خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.
يعكس هذا التشكيل رغبة حسام حسن في الاعتماد على التوازن الدفاعي والهجومي، مع الاستفادة من خبرة نجومه الرئيسيين، خاصة محمد صلاح، لضمان تقديم أفضل أداء ممكن أمام السنغال، التي تعد أحد أقوى الفرق في البطولة.
 

رهانات وتحديات المباراة

تعد المباراة بمثابة اختبار حقيقي للفراعنة، حيث يواجهون خصماً قوياً يتميز بالسرعة والقوة البدنية والتنظيم الدفاعي المحكم. وسيكون على لاعبي مصر استغلال الفرص الهجومية بدقة، مع الالتزام بالخطط الدفاعية لمنع انطلاقات نجوم السنغال، لضمان بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

