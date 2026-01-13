من أغادير إلى طنجة.. رسالة شكر من رئيس اتحاد الكرة المصري على الكرم المغربي

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة شكر خاصة إلى مدينة أغادير المغربية وأهلها على الاستقبال الحافل والضيافة الراقية التي قدموها لمنتخب مصر وجماهيره خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. وأشاد بالدعم الكبير الذي وجدته بعثة المنتخب منذ لحظة الوصول وحتى إتمام مباريات الدور نصف النهائي.

أغادير.. وكأننا بين أهالينا

وفي رسالته الموجهة إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم وإلى والي مدينة أغادير، أكد أبو ريدة أن الترحاب والكرم جعل لاعبي المنتخب والجهاز الفني يشعرون وكأنهم بين أهلهم في مصر، منذ أول لحظة للاستقبال وطوال فترة الإقامة.

وأضاف أن هذا الدفء المعنوي كان له أثر واضح على الأداء المتميز للفريق طوال البطولة، مشيرًا إلى أن تواجد المنتخب في مقر إقامته ومبارياته في أغادير حتى نصف النهائي كان أحد أسباب المستوى الرائع الذي قدمه الفريق.

رسالة شكر مع الانتقال إلى طنجة

مع انتقال بعثة المنتخب إلى مدينة طنجة لخوض مباراة نصف النهائي حرص أبو ريدة على توجيه رسالة شكر إلى أهالي أغادير ومسئولي المدينة، مشيدا بالضيافة واهتمام المسؤولين وتنظيم البطولة الممتاز والملاعب المجهزة على أعلى مستوى.

وأعرب عن تمنياته بأن تستمر علاقات الأخوة والمودة بين الشعبين المصري والمغربي، مؤكدًا أن كرة القدم تظهر دائمًا معدن الأخوة والمنافسة الشريفة بين الشعوب العربية.

التطلع إلى المستقبل

وأنهى أبو ريدة تصريحه بالتأكيد على أن الفائز في النهاية هو من يحظى بالثناء والتقدير مشيدًا بالجهود الكبيرة للجنة المنظمة للبطولة ومتمنيا التوفيق للمملكة المغربية في استضافة كأس العالم 2030.

موعد مباراة مصر والسنغال

يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغال في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية غدا الأربعاء فى تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وتذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب)، كما ستنقل المباراة حصريا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS

وحقق منتخب مصر الفوز أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الامم الافريقية بنتيجة 3-2.