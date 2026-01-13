الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

كشف تقارير الصحف البريطانية عن موقف ليفربول من محمد صلاح أسطورة الريدز خلال الفترة المقبلة بعد أزمته الشهيرة مع أرني سلوت المدير الفني.

وزادت خلال الفترة الماضية التكهنات حول إمكانية رحيل محمد صلاح بعد أزمته الشهيرة ليكون القرار في يد إدارة ليفربول.

وأكد الصحفي ديفيد أورنستين في صحيفة “ذا أثلتيك” استقرار ليفربول على الإبقاء محمد صلاح خلال الفترة الحالية

موقف محمد صلاح

وتابع : محمد صلاح لن يرحل على الأقل في الميركاتو الشتوي الحالي ولا توجد نيه لبيعه حتى الان وعلى أقل تقدير سيبقى حتى نهاية الموسم .

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتي صيف 2027 وهو ما دفع الفرعون لتصريحاته نحو مزيد من الدقائق والمشاركة في المباريات بعد خروجه من حسابات سلوت خلال بعض المباريات الأخيرة قبل انضمامه لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

ويعود قرار ليفربول في التمسك بمحمد صلاح في يناير لمحاولات التعاقد مع مدافعين خلال الميركاتو القادم في ظل اقتراب نهاية عقد كوناتي وفان دايك وجوميز.

ويركز ليفربول في التعاقدات الشتوية على دعم قلبي الدفاع بصفقات جديدة دون أي انتباه لأي مركز أخر.