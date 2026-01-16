أسطورة العمر كله.. أحمد حسن يهنئ الحضري بعيد ميلاده

حرص أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، على تهنئة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب أحمد حسن عبر ستوري حسابه على انستجرام: “كل سنة وانت أسطورة الأساطير العمر كله يا حضري”.

احمد حسن والحضري

ويعد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق هو الأكثر حفاظا علي شباكه نظيفة في بطولة الأمم الافريقية.

أكثر حراس المرمى كلين شيت في أمم أفريقيا

14 مباراة – عصام الحضري

11 مباراة– بوبكر كوپا

11 مباراة– ياسين بونو

10 مباراة– فينسنت إنياما

10 مباراة– آلان غواميني

10 مباراة– إدوارد ميندي

ويواجه المنتخب نظيره نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث غدا السبت.