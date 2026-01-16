تفوق طفيف.. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا بـ كأس أمم إفريقيا

يلتقي مساء غد السبت منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى تمام الساعة السادسة مساء غد السبت فى مباراة تحديدالمركز الثالث والرابع فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

فيما تقام مباراة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 فى تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الأحد بين منتخب المغرب والسنغال.

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

التقي منتخبا مصر ونيجيريا 19 مرة رسمياً وودياً مع تفوق طفيف للنسور النيجيرية بـ 7 انتصارات مقابل 6 لمصر و6 تعادلات، وسجل كل منهما 32 هدفاً.



في بطولة كأس أمم أفريقيا على مدار تاريخ مشاركات المنتخبين شهدت تفوق منتخب نيجيريا في عدد الانتصارات 5 مقابل 2 لـ منتخب مصر في 9 مباريات وتاريخ حافل بالمواجهات الحاسمة بينهما.



وجاءت أبرز أرقام المواجهات بين منتخبا مصر ونيجيريا على النحو التالي:



عدد المباريات

19 مباراة



فوز نيجيريا

7 انتصارات



فوز مصر

6 انتصارات



تعادلات

6 مواجهات



الأهداف

سجل كل فريق 32 هدفاً



في كأس أمم أفريقيا

التقى المنتخبان 9 مرات



فوز نيجيريا

4 انتصارات



فوز مصر

2 انتصار



تعادلات

3 مباريات



الأهداف

سجل منتخب مصر 13 هدفاً

أحرز منتخب نيجيريا 12 هدفا