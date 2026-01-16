قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد الغندور يعلن عن مفاجأة بشأن مباراة مصر و نيجيريا

ميرنا محمود

كشف إلاعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن مواجهة منتخب مصر و نيجيريا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :حسام حسن سيعطي الفرصة لبعض اللاعبين و منهم مصطفي شوبير و نيجيريا ستلعب  بتشكيلة مختلفة عن كل المباريات السابقة.

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنه راض عما قدمه المنتخب في كاس أمم أفريقيا حتي الان والوصول لنصف النهائي مشددا ان المنتخب  أغلق ملف الهزيمة من السنغال ولا يشغله سوي مواجهة نيجيريا

واكمل  في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا ان المنتخب عاني  من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال بسبب غياب محمد حمدي و اصابة احمد فتوح و تغييره بين شوطي مباراة السنغال
وتابع “  ⁠راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا ، وحزين بسبب عدم الوصول للنهائي”

واكمل ان رد فعل الجماهير اسعده خاصة في ظل تقديرهم  لمجهودات منتخب مصر في بطولة امم أفريقيا

وتابع  أن مصر تمتلك رصيد كبير من التتويج بلقب امم أفريقيا بسبعة القاب  ويسعي  لتحقيق اللقب في السنوات المقبلة.

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع منتخب مصر ونظيره السنغالي، حيث يتزايد البحث عن مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بث مباشر عبر القنوات الناقلة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، خاصة مع إتاحة البث المجاني عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها القناة الجزائرية الأرضية وقناة المغربية الرياضية.
وتحظى مباراة مصر والسنغال باهتمام جماهيري واسع، باعتبارها واحدة من أقوى مواجهات البطولة، في ظل سعي المنتخب المصري لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب القاري، وهو ما دفع الجماهير للبحث المكثف عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة لمتابعتها لحظة بلحظة دون اشتراك.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مصر والسنغال الفائز من لقاء المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا، إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة اللقاء مجانا.

منتخب مصر مصر و نيجيريا الغندور منتخب مصر و نيجيريا

