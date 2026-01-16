القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع منتخب مصر ونظيره السنغالي، حيث يتزايد البحث عن مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بث مباشر عبر القنوات الناقلة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، خاصة مع إتاحة البث المجاني عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها القناة الجزائرية الأرضية وقناة المغربية الرياضية.

مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بث مباشر

وتحظى مباراة مصر والسنغال باهتمام جماهيري واسع، باعتبارها واحدة من أقوى مواجهات البطولة، في ظل سعي المنتخب المصري لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب القاري، وهو ما دفع الجماهير للبحث المكثف عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة لمتابعتها لحظة بلحظة دون اشتراك.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

يستضيف ملعب ابن بطوطة الكبير بمدينة طنجة المغربية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء 14 يناير في المواعيد التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة

مشوار منتخب مصر في البطولة

قدم منتخب مصر مشوارا قويا منذ انطلاق البطولة، حيث تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في الأدوار الإقصائية، بالفوز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16، ثم تخطي منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة.

مشوار منتخب السنغال

من جانبه، ظهر منتخب السنغال بمستوى مميز طوال البطولة، بعدما تصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، وحقق الفوز على منتخب السودان بنتيجة 3-1 في دور الـ16، قبل أن يعبر منتخب مالي في ربع النهائي بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مصر والسنغال الفائز من لقاء المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا، إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة اللقاء مجانا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تتيح القناة الجزائرية الأرضية الأولى مشاهدة المباراة مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد 11680

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الاستقطاب أفقي

طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم

اختيار إعداد القنوات أو التركيب

إضافة تردد جديد وإدخال البيانات بشكل صحيح

الضغط على بحث ثم حفظ القناة

الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر BISS ثم إدخال الشفرة التالية:

1100001100000000

ثم الضغط على موافق.