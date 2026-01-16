قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: المنتخب عانى من الإجهاد والإصابات أمام السنغال
بعد صراع مع المرض.. تشييع جثمان الفنان محمد الإمام بالإسكندرية
بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا
سرعة نقل وحدة الطوارئ بمحطة الريان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي
إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026
الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
محمد غالي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع منتخب مصر ونظيره السنغالي، حيث يتزايد البحث عن مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بث مباشر عبر القنوات الناقلة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، خاصة مع إتاحة البث المجاني عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها القناة الجزائرية الأرضية وقناة المغربية الرياضية.

مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بث مباشر

وتحظى مباراة مصر والسنغال باهتمام جماهيري واسع، باعتبارها واحدة من أقوى مواجهات البطولة، في ظل سعي المنتخب المصري لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب القاري، وهو ما دفع الجماهير للبحث المكثف عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة لمتابعتها لحظة بلحظة دون اشتراك.

مباراة مصر ضد السنغال

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

يستضيف ملعب ابن بطوطة الكبير بمدينة طنجة المغربية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء 14 يناير في المواعيد التالية:
الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة
الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة

مشوار منتخب مصر في البطولة

قدم منتخب مصر مشوارا قويا منذ انطلاق البطولة، حيث تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في الأدوار الإقصائية، بالفوز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16، ثم تخطي منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة.

مشوار منتخب السنغال

من جانبه، ظهر منتخب السنغال بمستوى مميز طوال البطولة، بعدما تصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، وحقق الفوز على منتخب السودان بنتيجة 3-1 في دور الـ16، قبل أن يعبر منتخب مالي في ربع النهائي بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مصر والسنغال الفائز من لقاء المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا، إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة اللقاء مجانا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تتيح القناة الجزائرية الأرضية الأولى مشاهدة المباراة مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:
التردد 11680
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 2/3
الاستقطاب أفقي

طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم
اختيار إعداد القنوات أو التركيب
إضافة تردد جديد وإدخال البيانات بشكل صحيح
الضغط على بحث ثم حفظ القناة
الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر BISS ثم إدخال الشفرة التالية:
1100001100000000
ثم الضغط على موافق.

كرة القدم مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بث مباشر مشاهدة مباراة مباراة مصر ضد السنغال مصر ضد السنغال نهائي كأس أمم إفريقيا موعد مباراة مصر والسنغال نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

