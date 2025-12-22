قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماتش مصر| مفيدة شيحة: المنتخب يستعد لكتابة التاريخ بكأس الأمم

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن منتخب مصر قادر على حصد بطولة أمم أفريقية المغرب 2025، مضيفا أن كلنا نقف وراء لاعبي المنتخب الوطني والمدير الفني حسام حسن في متابعة ماتش مصر.

هذا الوقت وقت تشجيع المنتخب المصري

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الوقت وقت تشجيع المنتخب المصري وترك الانتماء الكروي على جانب والتركيز مع المنتخب الوطني ومشاهدة ماتش مصر.

منتخب مصر

اتعشم في لاعبي منتخب مصر في تحقيق الفوز

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن مباراة مصر وزيمبابوي في أول مشوار المنتخب الوطني في البدولة مبارة مهمة، وكل مصر الساعة 10 تنظر لهذه المباراة، واتعشم في لاعبي منتخب مصر في تحقيق الفوز ورفع شعار تحيا مصر في ماتش مصر.

القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

وبالنسبة للقنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي يبحث عنها عدد كبير من المواطنون من محبي الساحرة المستديرة، لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، في ظل الترقب الكبير لانطلاق مشوار المنتخب الوطني في البطولة القارية، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، من عشاق كرة القدم.

مباراة مصر وزيمبابوي

وأعلنت شبكة beIN Sports ، المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا، القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشر، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي على ملعب أغادير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتنقلها شبكة beIN Sports عبر قنواتها المشفرة، حيث تم تخصيص قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة اللقاء.

وجاءت القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي كالتالي:
beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 3

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

تعد شبكة beIN Sports القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولا تملك أي قنوات فضائية أخرى حقوق بث البطولة، باستثناء بعض القنوات الأرضية داخل نطاق دولها، مثل التلفزيون الأرضي المغربي والقناة الجزائرية الأولى، التي حصلت على حقوق بث عدد محدود من المباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا

لا توجد قنوات مفتوحة تبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل فضائي مجاني داخل المنطقة العربية، حيث خصصت شبكة beIN Sports باقة beIN MAX المشفرة لنقل جميع مباريات البطولة.

وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتلك بعض القنوات الأوروبية والإفريقية حقوق بث البطولة داخل نطاقها الجغرافي، من بينها قنوات في الجزائر والمغرب ومالي وعدد من الدول الأوروبية.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

يمكن استقبال قنوات beIN SPORTS MAX عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وجاءت أبرز الترددات كالتالي:
beIN SPORTS MAX نايل سات تردد 12245 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500
beIN SPORTS MAX سهيل سات تردد 12245 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500

كما يمكن استقبال بعض القنوات الأرضية داخل نطاقها الجغرافي، مثل المغربية الرياضية TNT والقناة الجزائرية الأرضية.


 

ماتش مصر ماتش مصر اليوم موعد مباراه مصر موعد مباراة مصر مباراه مصر اليوم مباراه مصر ماتش اليوم القنوات الناقلة لمباراة مصر ماتش المنتخب تشكيل منتخب مصر مصر اليوم ماتش منتخب مصر منتخب مصر اليوم مباراة منتخب موعد ماتش منتخب مصر مفيدة شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

منتخب جنوب إفريقيا وآنجولا

مجموعة مصر | شوط أول إيجابي بين منتخبي جنوب إفريقيا وآنجولا بأمم إفريقيا

منتخب جنوب إفريقيا

مجموعة مصر| أسوين أبوليس يحرز هدف تقدم منتخب جنوب إفريقيا في شباك أنجولا

أشرف صبحي

قبل بداية مشوار المنتخب في كأس أمم أفريقيا..أشرف صبحي يوجه طلبًا للأسرة المصرية والشباب

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

المزيد