لميس الحديدي: صعبنا ماتش بنين على نفسنا.. ومروان عطية كان بطلاً

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز منتخب مصر على منتخب بنين والتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار”، :" تأهلنا لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا، ومواجهتنا القادمة أمام كوت ديفوار أو بوركينا فاسو".

وأكملت " مباراة بنين كنا قد حذرنا منها، وقلنا لا يستهين أحد بالفرق التي تبدو صغيرة أو لا تصل كثيرًا إلى النهائيات، فبنين واجهتنا بقوة بدنية كبيرة، ونحن صعّبنا الأمور على أنفسنا بأمور كثيرة جدًا.

أضافت : “ مباراة صعبة كسبناها بصعوبة، صعّبناها على أنفسنا وربحنا بعد شوطين إضافيين. أهداف اليوم… مروان عطية كان بطل المباراة أداءً ولا أروع، والهدف الثالث لمحمد صلاح”.

اختتمت : " بنين كان لديهم قوة بدنية كبيرة، وكانوا مغلقين المنطقة تمامًا، وشعرنا أنه لم تكن لدينا حلول كثيرة.