بحب حسام حسن جداً.. محمد إمام يهنئ منتخب مصر بالفوز على بنين

هنأ الفنان محمد إمام، منتخب مصر بالفوز على بنين ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على فيسبوك: "على فكرة انا بحب حسام حسن جداً .. وزي ما كان من احسن لاعبين الكورة في مصر، هيبقى من أجمد المدربين برضه إن شاء الله .. مبروك لرجالة منتخب مصر .. فرحتونا".

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.