شوبير يهنئ منتخب مصر بالفوز على بنين.. ماذا قال؟

هنأ الإعلامي أحمد شوبير، منتخب مصر بعد الفوز على بنين، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد والشكر لله ألف مبروك".

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.