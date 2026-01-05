قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع جديد علي كأس العالم للأندية

فوزي لقجع
فوزي لقجع
عبدالحكيم أبو علم

يسعي فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية الي تحقيق إنجاز جديد لبلادة حيث يدخل صراع للفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للاندية 2029 التي تقام بمشاركة 32 فريق بعد ان جرت النسخة الأولي في الولايات المتحدة الامريكية .
وكشفت مصادر صحفية أن الإتحاد الدولي لكرة القدم يدرس منح المغرب حق تنظيم النسخة الثانية من البطولة بنظامها الجديد بعد النسخة الأولى التي استضافتها أمريكا العام الماضي.
وقال شبكة "أر إم سي" أن المغرب قد تحصل على حق استضافة البطولة التي ستقام قبل عام واحد فقط من كأس العالم للمنتخبات عام 2030 والتي تشارك فيه في التنظيم مع إسبانيا والبرتغال.
وأضاف أن التنظيم الناجح للمغرب حتى الآن في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والملاعب التي تتميز بأرضية جيدة والأجواء الرائعة، قد تساهم في منحها تنظيم النسخة الثانية من مونديال الأندية.
وأقيمت النسخة الأولى من مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو  2025، وذلك قبل عام من كأس العالم 2026، وأدى نجاح البطولة إلى استقطاب العديد من المرشحين لاستضافة النسخة التالية، وسيمنح تنظيم المغرب للبطولة فرصة لفيفا من أجل التعرف على إمكانيات أحد الدول المستضيفة لكأس العالم 2030.

فوزي لقجع بطولة أمم أفريقيا بطولة كأس العالم للاندية المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

