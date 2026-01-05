صراع جديد علي كأس العالم للأندية

يسعي فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية الي تحقيق إنجاز جديد لبلادة حيث يدخل صراع للفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للاندية 2029 التي تقام بمشاركة 32 فريق بعد ان جرت النسخة الأولي في الولايات المتحدة الامريكية .

وكشفت مصادر صحفية أن الإتحاد الدولي لكرة القدم يدرس منح المغرب حق تنظيم النسخة الثانية من البطولة بنظامها الجديد بعد النسخة الأولى التي استضافتها أمريكا العام الماضي.

وقال شبكة "أر إم سي" أن المغرب قد تحصل على حق استضافة البطولة التي ستقام قبل عام واحد فقط من كأس العالم للمنتخبات عام 2030 والتي تشارك فيه في التنظيم مع إسبانيا والبرتغال.

وأضاف أن التنظيم الناجح للمغرب حتى الآن في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والملاعب التي تتميز بأرضية جيدة والأجواء الرائعة، قد تساهم في منحها تنظيم النسخة الثانية من مونديال الأندية.

وأقيمت النسخة الأولى من مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2025، وذلك قبل عام من كأس العالم 2026، وأدى نجاح البطولة إلى استقطاب العديد من المرشحين لاستضافة النسخة التالية، وسيمنح تنظيم المغرب للبطولة فرصة لفيفا من أجل التعرف على إمكانيات أحد الدول المستضيفة لكأس العالم 2030.