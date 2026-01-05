أحمد موسى: منتخبنا رجالة.. وكان لازم نعطي بنين درسًا في الكرة

دخل الإعلامي أحمد موسى في فرحة عارمة على الهواء عقب إحراز الهدف الثالث لمصر في مرمى منتخب بنين، مرددا: ألف مليون مبروك لمصر كان لازم نديهم درس في كرة القدم.

وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد،: الحمد لله منتخب مصر منتخب الرجالة.. محمد صلاح أحرز هدف أخير ولا أروع.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن المعلق على مباراة منتخب مصر وبنين قدم أداءً "بدون روح" ولم يكن موفقًا في التعليق.

وقال موسى إن اللياقة البدنية لمنتخب بنين أفضل من منتخب مصر، متمنيًا أن يتمكن المنتخب من حسم المباراة قبل الوصول إلى ضربات الجزاء، موضحًا أن الشناوي وزيزو كانا السبب في الهدف.

وأضاف موسى أن المباراة "مهمة ومصيرية"، معربًا عن أمله في أن يفوز منتخب مصر اليوم، ومنتخب بنين بيعلبوا بمنتهى القسوة.