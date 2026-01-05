يعلق بدلا منه.. أحمد موسى يهاجم معلق مباراة مصر وبنين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المعلق على مباراة منتخب مصر وبنين قدم أداءً "بدون روح" ولم يكن موفقًا في التعليق.

وقال خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" الماذع على قناة "صدى البلد" إن اللياقة البدنية لمنتخب بنين أفضل من منتخب مصر، متمنيًا أن يتمكن المنتخب من حسم المباراة قبل الوصول إلى ضربات الجزاء، موضحًا أن الشناوي وزيزو كانا السبب في الهدف.

وأضاف موسى أن المباراة "مهمة ومصيرية"، معربًا عن أمله في أن يفوز منتخب مصر اليوم، ومنتخب بنين بيعلبوا بمنتهى القسوة.

قام الإعلامي أحمد موسى بمتابعة مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية على الهواء مباشرة.

ويتابع موسى مباراة المنتخب التي تتزامن مع بدء برنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، وعلق أحمد موسى على المباراة على الهواء مباشرة، منتقدا عدم الحماس الذي يبدو على المعلق الرياضي للمباراة.

واستقبل موسى هدف مصر الثاني في شباك منتخب بينين بهتافات على الهواء مرددا الله أكبر الله أكبر.