محمد جمال: الزمالك الأول في قلبي.. لكن الأهلي كيان كبير

أكد نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال أن المقارنة بين الزمالك والنادي الأهلي لا يمكن أن تختزل في مشاعر التعصب، مشددًا على أن الناديين يمثلان قيمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية.



وقال جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن انتماءه للزمالك يجعله يضعه في المرتبة الأولى بالنسبة له، لكنه في الوقت ذاته لا يمكن أن ينكر مكانة الأهلي وجماهيريته وإدارته ولاعبيه وبطولاته، مؤكدًا أن الموضوعية تفرض احترام الكيانين معًا.



وعن فترة تراجعه في الزمالك، أوضح أن الإصابة كانت السبب الرئيسي في ابتعاده، خاصة في ظل وجود نجوم كبار داخل الفريق آنذاك، على رأسهم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، إضافة إلى عناصر مميزة كانت تحظى بثقة الجهاز الفني.



وأشار إلى أنه كان من أصغر اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول في سن 17 عامًا عقب العودة من كأس العالم للناشئين، واستمر ثلاث سنوات توّج خلالها ببطولة إفريقيا وشارك في مختلف البطولات.



وفي تقييمه للجيل الحالي، رأى جمال أن مستوى الكرة المصرية في هذه المرحلة أقل مقارنة بالأجيال السابقة، معتبرًا أن الفوارق الفنية واضحة.



أما عن تنقلاته بين الأندية بعد الزمالك، فأكد أن كل مرحلة كانت لها ظروفها الخاصة، نافياً أن يكون السبب عدم الاستقرار.



وأوضح أنه عقب عودته من تجربة الاحتراف في تركيا تلقى عدة عروض، كان أقواها من نادي بلدية المحلة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع أندية أخرى كانت جادة، لكنه فضل العرض الأقوى من الناحية الفنية والمادية، خاصة بعدما وجد التقدير الكامل وتنفيذ جميع مطالبه، ليحسم قراره بعد استخارة الله ويبدأ مرحلة جديدة في مسيرته.

