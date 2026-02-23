قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد جمال: الزمالك الأول في قلبي.. لكن الأهلي كيان كبير

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
محمود محسن

أكد نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال أن المقارنة بين الزمالك والنادي الأهلي لا يمكن أن تختزل في مشاعر التعصب، مشددًا على أن الناديين يمثلان قيمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية.


وقال جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن انتماءه للزمالك يجعله يضعه في المرتبة الأولى بالنسبة له، لكنه في الوقت ذاته لا يمكن أن ينكر مكانة الأهلي وجماهيريته وإدارته ولاعبيه وبطولاته، مؤكدًا أن الموضوعية تفرض احترام الكيانين معًا.


وعن فترة تراجعه في الزمالك، أوضح أن الإصابة كانت السبب الرئيسي في ابتعاده، خاصة في ظل وجود نجوم كبار داخل الفريق آنذاك، على رأسهم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، إضافة إلى عناصر مميزة كانت تحظى بثقة الجهاز الفني.


وأشار إلى أنه كان من أصغر اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول في سن 17 عامًا عقب العودة من كأس العالم للناشئين، واستمر ثلاث سنوات توّج خلالها ببطولة إفريقيا وشارك في مختلف البطولات.


وفي تقييمه للجيل الحالي، رأى جمال أن مستوى الكرة المصرية في هذه المرحلة أقل مقارنة بالأجيال السابقة، معتبرًا أن الفوارق الفنية واضحة.


أما عن تنقلاته بين الأندية بعد الزمالك، فأكد أن كل مرحلة كانت لها ظروفها الخاصة، نافياً أن يكون السبب عدم الاستقرار. 


وأوضح أنه عقب عودته من تجربة الاحتراف في تركيا تلقى عدة عروض، كان أقواها من نادي بلدية المحلة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع أندية أخرى كانت جادة، لكنه فضل العرض الأقوى من الناحية الفنية والمادية، خاصة بعدما وجد التقدير الكامل وتنفيذ جميع مطالبه، ليحسم قراره بعد استخارة الله ويبدأ مرحلة جديدة في مسيرته.
 

نادي الزمالك الزمالك محمد جمال النادي الأهلي الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

آيفون 18 برو

آيفون 18 برو في طريقه لرفع عمر البطارية إلى مستوى غير مسبوق

Galaxy S26 Ultra

تسريب جديد لهاتف Galaxy S26 Ultra يكشف مفاجأة بالبطارية وسرعة الشحن

ون بلس 15s

ون بلس 15s.. هاتف صغير الحجم ببطارية عملاقة ومواصفات رائدة

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد