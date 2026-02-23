قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد جمال يفجر مفاجأة: أحمد فهمي كان معي في اختبارات الزمالك

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
محمود محسن

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال مفاجأة غير متوقعة من كواليس بداياته الكروية، مؤكدًا أن الفنان الحالي أحمد فهمي كان من بين اللاعبين الذين خاضوا معه اختبارات الانضمام لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.


وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن فترة الاختبارات استمرت قرابة ثلاثة أشهر كاملة، من نهاية مايو حتى نهاية أغسطس، وشهدت منافسة قوية بين مئات اللاعبين الطامحين لارتداء القميص الأبيض. 


وأضاف أن المرحلة الأخيرة ضمت نحو 400 لاعب، قبل أن يتم تصفيتهم واختيار اثنين فقط، كان هو أحدهما إلى جانب أحمد فهمي. 


وأشار إلى أن القرار النهائي جاء بعد متابعة دقيقة من الجهاز الفني آنذاك، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت نقطة تحول حقيقية في مسيرته، واصفًا اختياره بأنه “حلم تحقق بعد رحلة شاقة من الاجتهاد والصبر”. 


واختتم جمال حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم مليئة بالقصص غير المتوقعة، وأن كثيرين ممن خاضوا التجربة اتجهت بهم الحياة لمسارات مختلفة، لكن تبقى ذكريات البدايات محفورة في الذاكرة مهما تغيرت الطرق.
 

نادي الزمالك الزمالك محمد جمال القلعة البيضاء أحمد فهمي

