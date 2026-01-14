ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

يترقب ملايين المصريين اليوم موعد مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا2025 والتي تقام حاليا في المغرب .

ويخوض المنتخب لقاء نصف النهائي اليوم أمام السنغال بطموحات كبيرة، ورغبة قوية لدى الجهاز الفني واللاعبين في مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، مستندين إلى خبرات المنتخب في مثل هذه المواعيد الكبرى، وحالة التركيز التي تسود المعسكر خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة مصر والسنغال مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً

تقام مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال اليوم في المغرب علي ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، وفق المواعيد التالية:

موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتوقيت القاهرة الساعة 7 مساءً.

ميعاد مباراة المنتخب المصري والسنغالي في السعودية الساعة 8 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل قناة بي إن سبورت ماكس 1 نقل مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مع استديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين، بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية HD.

تردد بث قناة بين سبورت 1 ماكس مباشر علي الهواء مباشرة

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

القنوات الأرضية الناقلة للمباراة عبر البث الأرضي

ويمكنك مشاهدة أحداث اللقاء أيضًا عبر البث الأرضي لقناة الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الجزائرية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 2/3

