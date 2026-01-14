قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال
رشا عوني

يترقب ملايين المصريين اليوم موعد مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا2025 والتي تقام حاليا في المغرب . 

ويخوض المنتخب لقاء نصف النهائي اليوم أمام السنغال بطموحات كبيرة، ورغبة قوية لدى الجهاز الفني واللاعبين في مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، مستندين إلى خبرات المنتخب في مثل هذه المواعيد الكبرى، وحالة التركيز التي تسود المعسكر خلال الفترة الحالية.

مباراة مصر و السنغال 

موعد مباراة مصر والسنغال 

تقام مباراة مصر والسنغال مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً

تقام مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال اليوم في المغرب علي ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، وفق المواعيد التالية:

  • موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتوقيت القاهرة الساعة 7 مساءً.
  • ميعاد مباراة المنتخب المصري والسنغالي في السعودية الساعة 8 مساءً.
  • موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في ليبيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل قناة بي إن سبورت ماكس 1 نقل مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مع استديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين، بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية HD.

مباراة مصر والسنغال 

تردد بث قناة بين سبورت 1 ماكس مباشر علي الهواء مباشرة

  • التردد: 12188
  • معدل الاستقطاب: H
  • معدل الترميز: 27500

القنوات الأرضية الناقلة للمباراة عبر البث الأرضي

ويمكنك مشاهدة أحداث اللقاء أيضًا عبر البث الأرضي لقناة الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الجزائرية 

  • التردد على نايل سات: 11680
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 2/3
مصر و السنغال

قائمة منتخب مصر اليوم في مواجهة السنغال 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.
  • الدفاع: محمد هاني– خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – أحمد عيد – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.
  • الوسط: مروان عطية– محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور– حمدي فتحي – مهند لاشين – أحمد السيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي.
  • الهجوم: عمر مرموش– مصطفي محمد – محمد صلاح – صلاح محسن – أسامة فيصل.
مباراة مصر و السنغال القنوات الناقلة لامرأة مصر و السنغال ماتش مصر والسغال أمم إفريقيا2026 ماتش مصر اليوم

