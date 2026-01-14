طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

كان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

يمكن متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى من خلال القمر الصناعي نايل سات، على التردد 11680، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.



ويتم فك التشفير إما بالدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000، أو بالضغط على زر BISS وإدخال الشفرة 1100001100000000 ثم تأكيد الإعدادات.