ناقد رياضي: فيديو لاعبو السنغال سيعطي دافع الفوز لمنتخب مصر

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد، أن مباراة منتخب مصر اليوم أمام السنغال، ستكون قوية لما يمتلكه منتخب السنغال من نجوم كبار يمتلكون سرعات عالية، وقوة بدنية.



وأضاف الناقد الرياضي ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سيتعامل مع هذه المباراة بطريقة جديدة، تتماشي مع قوة المنافس.



وأشار إلى أن حسام حسن يريد تحقيق انجاز جديد، وأنه يواجه فريق كبير، ولذلك سيكون لديه خطة للتعامل مع المباراة، وأن الفيديو الأخير لـ منتخب السنغال، سيكون حافز لمنتخب مصر.

ولفت إلى أن فيديو السنغال سيعطي دافع لمنتخب مصر، وأن هناك 5 مباريات جمعت منتخب مصر والسنغال، في جميع نسخ بطولة الأمم الأفريقية كل منتخب فاز بمباراتين وهناك مباراة انتهت بالتعادل وحسمت للسنغال بضربات الجزاء.

وأشار إلى أن النهائي سيكون بين مصر ونيجيريا، وأنه يتوقع اليوم مباراة قوية للمنتخب المصري.



