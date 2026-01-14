كاف يتغزل فى حسام حسن: يزحف بـ منتخب مصر إلي منصات التتويج

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الضوء على انجازات المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني حسام حسن قبل مباراة السنغال المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة المقامة حاليًا في المغرب.



وقال الكاف عبر الموقع الرسمي: حسام حسن يعتبر أحد أبرز أساطير البطولة القارية، نظرًا لتاريخه الحافل كلاعب، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية في ثلاث مناسبات أعوام 1986 و1998 و2006، ليترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفراعنة والكرة الأفريقية.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن حسام حسن، الذي تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر قبل نحو عامين، يطمح إلى تكرار نجاحاته داخل المستطيل الأخضر من على دكة البدلاء، مستفيدًا من خبراته الكبيرة وشخصيته القيادية، من أجل تحقيق إنجازات جديدة مع منتخب مصر.



وأوضح كاف أن النتائج المحققة حتى الآن تصب في صالح المدرب المصري، حيث نجح في قيادة الفراعنة إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا في حد ذاته، خاصة في ظل قوة المنافسة بالبطولة.



وشدد الكاف على أن هدف حسام حسن الأول هو إسعاد الشعب المصري وإعادة المنتخب إلى منصات التتويج القارية، مشددًا على أن بلوغ نصف النهائي يعكس حجم العمل المبذول والطموح الكبير لمواصلة المشوار نحو اللقب.