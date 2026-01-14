محمد فضل: توقعت خسارة مصر أمام كوت ديفوار لهذا السبب.. وحسام حسن فاجأنا بتكتيكه المميز

أشاد محمد فضل، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالقرارات التكتيكية التي اتخذها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني خلال مواجهة كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وقال فضل في تصريحات لقناة أون سبورت 2 إن تشكيل منتخب مصر جاء مفاجئًا لكنه ذكي، موضحًا: "توقعت تفوق كوت ديفوار بسبب بعض الثغرات الدفاعية، لكن حسام حسن نجح في التعامل مع الأمر بطريقة رائعة. بداية المباراة بأسلوب دفاعي ثم التحول السريع للهجوم كانت خطوة مميزة".

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المدير الفني للفراعنة تفوق في السيطرة على الحالة النفسية للاعبين ومنحهم الثقة، مشيرًا إلى تألق إمام عاشور بعد فترة غياب طويلة: "طريقة حسام حسن في استعادة تركيز اللاعبين وبث الثقة فيهم شيء لم أره في مسيرتي الكروية".

وأثنى فضل على قدرة المدير الفني على الابتكار وإحداث تغييرات غير تقليدية على طريقة اللعب، مؤكدًا أن هذا الأسلوب منح المنتخب قدرة على السيطرة على مجريات المباراة رغم صعوبة المنافس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مرتقبة ضد السنغال مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة المقامة بالمغرب، في لقاء سيحدد طرفًا من طرفي المباراة النهائية.

توقعات محمد فضل قبل فوز مصر على كوت ديفوار