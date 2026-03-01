"استصلاح الأراضي" يعلن إزالة 50 حالة تعد وتطهير 47 مسقى ومصرف خلال فبراير

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، فيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية وتطهير المساقي والمصارف، وتقديم الدعم الفني للمنتفعين، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إنه تم خلال النصف الثاني من فبراير إزالة نحو 50 حالة تعدي في المهد على مساحة تقدر بحوالي 8330 متراً، بالإضافة إلى بحث 42 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة برج العرب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف رئيس القطاع، أنه تم الانتهاء من تطهير 22 مسقى فرعياً وخاصاً، وتطهير 25 مصرفا، وذلك بمراقبات بنجر السكر، شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ، وذلك لضمان أعلى كفاءة لتوزيع المياه الزراعات.

وأوضح فوزي، أنه قد تم المشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة للزراعة والري برئاسة السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فضلا عن حضور لجان تثمين الأراضي بالتعاون مع الهيئة العامة للتعمير لتقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة، إضافة الى رئاسة لجان بحث مخالفات المنتفعين (بمراقبات الفيوم وطيبة ومطروح) برئاسة مستشار من مجلس الدولة.

وتابع رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه قد تم تنفيذ 21 ندوة إرشادية و 8 أيام حقلية، ركزت على معاملات القمح، بنجر السكر، الموالح، والتعامل مع التغيرات المناخية. كما تم الانتهاء من حصر مساحات القمح بمراقبات التنمية، وزراعة مساحات شاسعة من الطماطم والبنجر بمراقبة الدقهلية.

المنظومة الإلكترونية

وأشار إلى استقبال وفد إفريقي بمراقبة البستان لتفقد مصانع المخصبات والصوب الزراعية، فضلا عن مواصلة صرف وشحن الأسمدة للمنتفعين، كما تم افتتاح محطة تنقية مياه الشرب بقرية "سيدنا سليمان"، إضافة الى الاستمرار في إتمام الحصر الزراعي على المنظومة الإلكترونية لمطابقتها مع الواقع الفعلي.