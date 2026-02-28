ستظل رمزاً للإرادة المصرية.. وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وأعرب فاروق في برقيته عن أسمى آيات التهاني والمباركات لفخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع العاملين بالقطاع الزراعي في كافة ربوع الجمهورية، مؤكداً أن هذا النصر سيظل رمزاً للإرادة المصرية الصلبة وبسالة قواتنا المسلحة التي حققت المستحيل.

وجدد الوزير العهد بمواصلة العمل والإنتاج في قطاع الزراعة لدعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها الانتصارات والرفعة.