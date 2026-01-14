كأس أمم إفريقيا 2025.. إقالة الجزائري عادل حمروش من تدريب تنزانيا

أعلن الإتحاد التنزاني لكرة القدم فسخ تعاقده مع المدير الفني الجزائري عادل عمروش من القيادة الفنية لمنتخب تنزانيا بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الاتحاد التنزاني لكرة القدم فسخ التعاقد مع المدير الفني الجزائري عادل حمروش مدرب المنتخب التنزاني بالتراضي بين الطرفين.

وتلقي منتخب تنزانيا خسارة أمام نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مولاي عبد الله، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

كان الجزائري عادل عمروش رحل سريعا في النسخة الماضية عن تدريب منتخب تنزانيا حيث اتخذ الاتحاد الوطني هذا القرار مباشرة عقب تعرض المدرب الجزائري للإيقاف 8 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على خلفية تصريحاته ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما وجه عادل عمروش انتقادات بسبب ما أسماه بعض الامتيازات للمنتخب المغربي قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا في النسخة الماضية.

وأنهى منتخب تنزانيا مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا النسخة الماضية بحصد نقطتين من 3 مباريات حيث خسر أمام المغرب 1-3 ثم تعادل مع زامبيا 1-1 ومع الكونغو سلبيا.