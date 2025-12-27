التعادل 1-1 يحسم مواجهة منتخبي تنزانيا وأوغندا بكأس الأمم الأفريقية

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي تنزانيا وأوغندا، في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وافتتح منتخب تنزانيا التسجيل عن طريق سايمون مسوفا في الدقيقة 59 من عمر اللقاء بواسطة ركلة جزاء، بينما تعادل لمنتخب اوغندا أوتشه إكبيزو في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 90+1 أهدر ألان اوكيلو لاعب منتخب أوغندا ركلة جزاء كاد بها أن يخطف نقاط المباراة الثلاثة.

وبتلك النتيجة حصد منتخب تنزانيا أول نقطة له في المجموعة الثالثة ليحتل المركز الثالث، بينما حصد منتخب اوغندا أيضا على أول نقطة له ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة.



تشكيل منتخب أوغندا

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: سيمكولا – سيبيك – بوبوسي – ماتو

خط الوسط: موتيابا – بابا – أوبيتا – أوكيلو

خط الهجوم: سسيموجابي – كايوندو.

وقاد الحارس المخضرم أونيانجو منتخب أوغندا داخل الملعب، في ظل اعتماد الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والانضباط الدفاعي، مع الرهان على التحولات السريعة في الثلث الهجومي.

تشكيل منتخب تنزانيا

حراسة المرمى: فوبا

خط الدفاع: عبدالله – فيي توتو – مسوفا – موامنيوتو

خط الوسط: محمد حسين – ميرو شي – كيلفين جون

خط الهجوم: منوجا – ألاراخيا – مابولا

واعتمد منتخب تنزانيا على قوة وسط الملعب والسرعات في الخط الأمامي، مع تولي موامنيوتو شارة القيادة داخل المستطيل الأخضر، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المجموعة.