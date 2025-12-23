ترتيب مجموعة تونس في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا

انطلقت منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة جمعت بين منتخبي نيجيريا وتنزانيا، ضمن لقاءات دور المجموعات للبطولة القارية.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025 كلًا من نيجيريا وتنزانيا، إلى جانب منتخبي تونس وأوغندا، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

وتمكن منتخب نيجيريا من تحقيق فوز مهم على نظيره التنزاني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات المجموعة، ليحصد «النسور الخضر» أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالبطولة ويعتلوا صدارة الترتيب مؤقتًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تونس مع نظيره الأوغندي في وقت لاحق اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها، في مواجهة قد تلعب دورًا مؤثرًا في ترتيب المجموعة خلال الجولات المقبلة.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا:

يتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، فيما يأتي كل من تونس وأوغندا دون رصيد من النقاط قبل خوض أولى مبارياتهما، بينما يتذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون نقاط بعد خسارته في الجولة الافتتاحية.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2025:

1- نيجيريا: 3 نقاط (مباراة واحدة)

2- تونس: بدون نقاط (لم يخض أي مباراة)

3- أوغندا: بدون نقاط (لم يخض أي مباراة)

4- تنزانيا: بدون نقاط (مباراة واحدة)