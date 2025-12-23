قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترتيب مجموعة تونس في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا

حمزة شعيب

انطلقت منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة جمعت بين منتخبي نيجيريا وتنزانيا، ضمن لقاءات دور المجموعات للبطولة القارية.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025 كلًا من نيجيريا وتنزانيا، إلى جانب منتخبي تونس وأوغندا، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

وتمكن منتخب نيجيريا من تحقيق فوز مهم على نظيره التنزاني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات المجموعة، ليحصد «النسور الخضر» أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالبطولة ويعتلوا صدارة الترتيب مؤقتًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تونس مع نظيره الأوغندي في وقت لاحق اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها، في مواجهة قد تلعب دورًا مؤثرًا في ترتيب المجموعة خلال الجولات المقبلة.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا:

يتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، فيما يأتي كل من تونس وأوغندا دون رصيد من النقاط قبل خوض أولى مبارياتهما، بينما يتذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون نقاط بعد خسارته في الجولة الافتتاحية.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2025:

1- نيجيريا: 3 نقاط (مباراة واحدة)
2- تونس: بدون نقاط (لم يخض أي مباراة)
3- أوغندا: بدون نقاط (لم يخض أي مباراة)
4- تنزانيا: بدون نقاط (مباراة واحدة)

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

