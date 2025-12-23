قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيجيريا تهزم تنزانيا بثنائية وتعتلي صدارة المجموعة الرابعة

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
حمزة شعيب

افتتح منتخب نيجيريا مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب بتحقيق فوز مهم على حساب منتخب تنزانيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وفرض منتخب نيجيريا سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستحوذًا على الكرة وصانعًا العديد من الفرص الهجومية، في المقابل اكتفى منتخب تنزانيا ببعض المحاولات المتباعدة التي لم تشكل خطورة كبيرة إلا على فترات محدودة من المباراة.

أهداف مباراة نيجيريا وتنزانيا

وجاء الهدف الأول لـ«النسور الخضر» في الدقيقة 36، بعدما ارتقى المدافع سيمي أجاياي لكرة عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها أليكس إيوبي، ليضعها برأسه في الشباك وينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن منتخب تنزانيا من إدراك التعادل في الدقيقة 50، عبر تسديدة قوية أطلقها تشارلز ممومبوا من خارج منطقة الجزاء.

ولم ينتظر المنتخب النيجيري كثيرًا للرد، إذ عاد للتقدم سريعًا بعد دقيقتين فقط، عندما سجل أديمولا لوكمان هدف الفوز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، حسم بها نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الانتصار، يتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار استكمال منافسات الجولة ذاتها بمواجهة تونس وأوغندا، التي تُقام في وقت لاحق.

منتخب نيجيريا كأس أمم إفريقيا منتخب تنزانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

خروف

خروف عمره 4 آلاف عام يكشف سر انتشار الطاعون.. ماذا حدث؟

منتخب مصر

خطر الإيقاف يهدد ثنائي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.. ما السبب؟

محمد صلاح

الحلم المستحيل.. هل يقترب محمد صلاح من كسر رقم رونالدو التاريخي؟

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد