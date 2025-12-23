نيجيريا تهزم تنزانيا بثنائية وتعتلي صدارة المجموعة الرابعة

افتتح منتخب نيجيريا مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب بتحقيق فوز مهم على حساب منتخب تنزانيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وفرض منتخب نيجيريا سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستحوذًا على الكرة وصانعًا العديد من الفرص الهجومية، في المقابل اكتفى منتخب تنزانيا ببعض المحاولات المتباعدة التي لم تشكل خطورة كبيرة إلا على فترات محدودة من المباراة.

أهداف مباراة نيجيريا وتنزانيا

وجاء الهدف الأول لـ«النسور الخضر» في الدقيقة 36، بعدما ارتقى المدافع سيمي أجاياي لكرة عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها أليكس إيوبي، ليضعها برأسه في الشباك وينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن منتخب تنزانيا من إدراك التعادل في الدقيقة 50، عبر تسديدة قوية أطلقها تشارلز ممومبوا من خارج منطقة الجزاء.

ولم ينتظر المنتخب النيجيري كثيرًا للرد، إذ عاد للتقدم سريعًا بعد دقيقتين فقط، عندما سجل أديمولا لوكمان هدف الفوز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، حسم بها نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الانتصار، يتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار استكمال منافسات الجولة ذاتها بمواجهة تونس وأوغندا، التي تُقام في وقت لاحق.