موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الفيل الإيفواري يبدأ رحلة الحفاظ على لقبه القاري بمواجهة موزمبيق

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
عبدالحكيم أبو علم

يستهل منتخب كوت ديفوار مشوار الحفاظ علي اللقب مساء غد حين يواجه نظيره موزمبيق في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة المقامة حاليا بالمغرب والتي تستمر حتى 18 يناير المقبل .

وفاز منتخب كوت ديفوار بلقب البطولة في النسخة الماضية التي استضافها على أرضه، حيث تغلب في النهائي على منتخب نيجيريا 2/1 بعد مشوار صعب خلال البطولة.

ويسعى منتخب كوت ديفوار إلى تفادي ذلك في النسخة الحالية، بعدما وضعته القرعة إلى جانب منتخبات الكاميرون وموزمبيق والجابون في المجموعة السادسة، ولذلك سوف يضع التأهل بأريحية من دور المجموعات نصب عينيه خشية تكرار سيناريو النسخة الماضية.

وفي البطولة الماضية، استهل المنتخب الإيفواري البطولة بالفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد، لكنه بعد ذلك تعرض للهزيمة أمام نيجيريا بهدف ثم خسر بأربعة أهداف أمام منتخب غينيا الاستوائية، وأنصفته الحسابات ليتأهل كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

وواصل المنتخب الإيفواري شق طريقه في البطولة بكل نجاح حتى نجح في الفوز بها على حساب نيجيريا في النهائي، بعدما تخطى منتخبات السنغال ومالي والكونغو الديمقراطية في طريقه إلى النهائي في بطولة ملحمية.

وسوف يفتقد منتخب كوت ديفوار في البطولة خدمات نجمه سيباستيان هالر، صاحب هدف الفوز بالبطولة في النسخة الماضية في شباك نيجيريا، وذلك بعدما تعرض لإصابة مع فريقه أوتريخت الهولندي، ليتم استبداله بإيفان جيساند، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي في القائمة.

وعلى الجانب الآخر، يهدف منتخب موزمبيق إلى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام بطل أفريقيا، وهو الفريق الذي يعيش حالة معنوية عالية أيضا بصعوده إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك للمرة الأولى منذ آخر ظهور له في نسخة عام 2014 بالبرازيل.

ويعتمد منتخب موزمبيق بقيادة مدربه شيكينيو كوندي إلى إحراج حامل اللقب وتحقيق نتيجة إيجابية أمامه في مستهل المشوار، قبل أن يخرج لمواجهة المنتخب الجابوني في الجولة الثانية يوم 28 من الشهر الجاري، ثم الكاميرون في يوم 31.

ويعد رينالدو ماندافا، مدافع سندرلاند الإنجليزي، أبرز الوجوه في تشكيلة منتخب موزمبيق، حيث كان له دور كبير في الصحوة التي يعيشها فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السادس بعد مرور 17 جولة رغم كونه أحد الفرق الصاعدة هذا الموسم.

والتقى الفريقان مرتين من قبل في البطولة، وجاءت المواجهة الأولى بينهما في نسخة عام 1986 في مصر، حيث فاز منتخب كوت ديفوار بثلاثية نظيفة، وبعد عشرة أعوام ألتقى الفريقين مجددا في النسخة التي استضافتها جنوب أفريقيا، ليفوز منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف.

ولم يحقق منتخب موزمبيق ما هو أفضل من الخروج من دور المجموعات عبر مشاركاته بالبطولة، فيما حصل منتخب كوت ديفوار على اللقب ثلاث مرات أعوام 1992 و2015 و2023.

النادي الاهلي منتخب كوت ديفوار بطولة امم افريقيا المغرب بطولة افريقيا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المزيد

