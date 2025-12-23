كأس أمم أفريقيا.. نيجيريا تتقدم على تنزانيا بهدف في الجولة الأولى

افتتح منتخب نيجيريا مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية «المغرب 2025» بتسجيل الهدف الأول أمام نظيره منتخب تنزانيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة.

وجاء هدف «النسور الخضر» عن طريق المدافع سيمي أجاياي في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، ليمنح منتخب نيجيريا التقدم في اللقاء الافتتاحي بالبطولة.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام تنزانيا

حراسة المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: سانوسي – باسي – أجاياي – أوسايي ساموي

خط الوسط: أديمولا لوكمان – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي – صامويل تشوكويزي

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين – تايوو أدامز

تشكيل منتخب تنزانيا

حراسة المرمى: المسعودي

خط الدفاع: كابومبي – موامينيتو – حمد – الحسيني

خط الوسط: ميروشي – مسانجا – ممومبوا

خط الهجوم: مسوفا – ساماتا – ألاراخيا

ويرفع منتخب نيجيريا في ظهوره الأول بالبطولة شعار «لا بديل عن الفوز»، سعيًا لإرسال رسالة قوية إلى باقي المنافسين تؤكد رغبته الجادة في المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية.

في المقابل، يدخل منتخب تنزانيا اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، مستندًا إلى التطور الملحوظ الذي شهده مستواه خلال السنوات الأخيرة، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري.