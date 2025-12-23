قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
رياضة

أوسيمين يقود نيجيريا أمام تنزانيا في افتتاح مشوار كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
حمزة شعيب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الرسمي لـ«النسور الخضر» استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يمثل اختبارًا مبكرًا لطموحات المنتخبين في البطولة القارية.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام تنزانيا

حراسة المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: سانوسي – باسي – أجاياي – أوسايي ساموي

خط الوسط: أديمولا لوكمان – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي – صامويل تشوكويزي

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين – تايوو أدامز

ويدخل منتخب نيجيريا المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في البطولات القارية، فضلًا عن امتلاكه مجموعة مميزة من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية، على رأسهم فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي التركي، وأديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي.

ويسعى «النسور الخضر» إلى فرض أسلوبهم الهجومي منذ الدقائق الأولى وتحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات، من أجل تجنب أي مفاجآت قد تعقّد حساباتهم في مجموعة توصف بالقوية والمتوازنة.

في المقابل، يطمح منتخب تنزانيا إلى الظهور بصورة مشرفة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد عمالقة الكرة الأفريقية، معتمدًا على الانضباط الدفاعي والتنظيم التكتيكي، إلى جانب استغلال الهجمات المرتدة السريعة.

يُذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 تُقام بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 18 يناير.

نيجيريا تنزانيا كأس أمم أفريقيا

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وفاءً بالوعد .. محافظ بورسعيد يتفقد بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

محافظ بورسعيد يتفقد بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية شاملة بقرية الإسراف بكفر الشيخ

محكمة جنايات

إحالة أوراق المتهم بخطف صغيرة وهتك عرضها بالبحيرة للمفتي

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

