أوسيمين يقود نيجيريا أمام تنزانيا في افتتاح مشوار كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الرسمي لـ«النسور الخضر» استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يمثل اختبارًا مبكرًا لطموحات المنتخبين في البطولة القارية.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام تنزانيا

حراسة المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: سانوسي – باسي – أجاياي – أوسايي ساموي

خط الوسط: أديمولا لوكمان – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي – صامويل تشوكويزي

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين – تايوو أدامز

ويدخل منتخب نيجيريا المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في البطولات القارية، فضلًا عن امتلاكه مجموعة مميزة من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية، على رأسهم فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي التركي، وأديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي.

ويسعى «النسور الخضر» إلى فرض أسلوبهم الهجومي منذ الدقائق الأولى وتحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات، من أجل تجنب أي مفاجآت قد تعقّد حساباتهم في مجموعة توصف بالقوية والمتوازنة.

في المقابل، يطمح منتخب تنزانيا إلى الظهور بصورة مشرفة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد عمالقة الكرة الأفريقية، معتمدًا على الانضباط الدفاعي والتنظيم التكتيكي، إلى جانب استغلال الهجمات المرتدة السريعة.

يُذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 تُقام بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 18 يناير.