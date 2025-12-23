طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة الثنائي محمد حمدي ومصطفي محمد

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، وأيضاً أظهرت الفحوص الخاصة بمصطفى محمد، إصابته بكدمة في الكاحل ، وذلك عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة ٢ / ١ في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفي محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب أفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.