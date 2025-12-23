تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا

أنهى منتخب تونس الشوط الاول متقدما على أوغندا بثنائية نظيفه في شباك أوغندا المباراة التي تجمع بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

أحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40ليعلن تقدم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول

وأعلن الجهاز الفنى لـ منتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة نظيره منتخب أوغندا فى إفتتاحية مباريات المنتخبين فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

جاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا على النحو التالي:



حراسة المرمى: أيمن دحمان



خط الدفاع: علي العابدي – ديلان برون – منتصر الطالبي – يان فاليري



خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري



خط الهجوم: إلياس العاشوري – إلياس سعد – حازم المستوري

تونس تواجه أوغندا فى كأس أمم إفريقيا

يفتتح المنتخب التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب تونس وأوغندا، منتخبي نيجيريا وتنزانيا، ما يجعل الانطلاقة المبكرة عاملاً حاسمًا في سباق التأهل إلى دور الـ16.