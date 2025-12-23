قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
رياضة

تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا

حسام الحارتي

أنهى منتخب تونس الشوط الاول متقدما على أوغندا بثنائية نظيفه في شباك أوغندا المباراة التي تجمع بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

أحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40ليعلن تقدم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول

وأعلن الجهاز الفنى لـ منتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة نظيره منتخب أوغندا فى إفتتاحية مباريات المنتخبين فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

جاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا على النحو التالي:


حراسة المرمى: أيمن دحمان


خط الدفاع: علي العابدي – ديلان برون – منتصر الطالبي – يان فاليري


خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري


خط الهجوم: إلياس العاشوري – إلياس سعد – حازم المستوري

تونس تواجه أوغندا فى كأس أمم إفريقيا

يفتتح المنتخب التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب تونس وأوغندا، منتخبي نيجيريا وتنزانيا، ما يجعل الانطلاقة المبكرة عاملاً حاسمًا في سباق التأهل إلى دور الـ16.

