تونس تفوز على أوغندا 3-1 بكأس الأمم الإفريقية



حقق منتخب تونس الفوز على أوغندا 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40 ليعلن تقدّم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف العاشوري هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 64. وقبل النهاية بلحظات وتحديدا في الدقيقة 92 أحرز منتخب أوغندا هدفه الوحيد عبر اللاعب دينيس أوميدي.

وأعلن الجهاز الفنى لـ منتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة نظيره منتخب أوغندا فى افتتاحية مباريات المنتخبين فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

وجاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا على النحو التالي:



حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي العابدي – ديلان برون – منتصر الطالبي – يان فاليري

خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري

خط الهجوم: إلياس العاشوري – إلياس سعد – حازم المستوري

تونس تواجه أوغندا فى كأس أمم إفريقيا

وافتتح المنتخب التونسي، مساء أمس الثلاثاء، مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب تونس وأوغندا، منتخبي نيجيريا وتنزانيا، ما يجعل الانطلاقة المبكرة عاملاً حاسمًا في سباق التأهل إلى دور الـ16.