غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025

أبدى النجم النيجيري فيكتور أوسيمين انزعاجه الشديد من قرار مدرب منتخب بلاده إريك شيل، باستبداله في الدقائق الأخيرة من مواجهة تنزانيا، التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وحقق منتخب نيجيريا فوزًا مهمًا على نظيره التنزاني بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره بالبطولة، إلا أن أوسيمين فشل في هز الشباك خلال اللقاء، رغم محاولاته المتكررة لافتتاح سجله التهديفي في المسابقة.

وافتتح سيمي أجايي التسجيل للنسور الخضر في الدقيقة 36، قبل أن يضيف أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما شهدت الدقيقة 47 إلغاء هدف لأوسيمين بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وهو ما زاد من حالة الإحباط التي سيطرت على اللاعب.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، قرر المدير الفني إجراء تبديل في الدقيقة 86 بخروج أوسيمين ودخول باول أونواتشو، الأمر الذي قوبل برد فعل غاضب من مهاجم جالاتا سراي، حيث رصدت عدسات الكاميرات انفعاله الواضح أثناء مغادرته أرضية الملعب، رغم محاولات الجهاز الفني وبعض زملائه تهدئته.