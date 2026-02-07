قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل

حاملة الطائرات إبراهام لينكولن
حاملة الطائرات إبراهام لينكولن
فرناس حفظي

زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن”، بمرافقة قائد القيادة الأمريكية الوسطى.

وتأتي هذه الزيارة، بعد يوم واحد من انتهاء جولة المحادثات النووية مع إيران في سلطنة عُمان، في خطوة تُظهر استمرار الحشد الأمريكي في المنطقة، وسط تصاعد التوترات.

وكتب ويتكوف، في تغريدة على شبكة “X”، تفاصيل الزيارة،: “شكرنا البحارة ومشاة البحرية، وشاهدنا عمليات الطيران مباشرة، وتحدثنا مع الطيار الذي أسقط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت من حاملة الطائرات دون نية واضحة".

وأضاف: “فخورون بالوقوف إلى جانب الرجال والنساء الذين يحمون مصالحنا، ويردعون خصومنا، ويُظهرون للعالم ما تبدو عليه الجاهزية والعزيمة الأمريكية، وهم في حالة تأهب كل يوم”.

وذكرت تغريدة أخرى لـ القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أن الأدميرال “كوبر” كان حاضرًا أيضًا خلال الزيارة لحاملة الطائرات، حيث قال: “أشارك الشعب الأمريكي في التعبير عن فخرنا الكبير ببحارة ومشاة البحرية التابعين لمجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن”.

وأضاف: "إن تفانيهم في أداء المهمة، وكفاءتهم المهنية؛ يتجليان بوضوح هنا في الشرق الأوسط، حيث يبرهنون على جاهزية الولايات المتحدة وقوتها العسكرية".

وأوضحت القيادة أن مجموعة حاملة الطائرات تعمل في المنطقة؛ لدعم الأمن والاستقرار البحريين فيها، ذويضم الأسطول الأمريكي المرافق عدة مدمرات، ما يعكس أعلى درجات الجاهزية لأي سيناريو محتمل.

وفي ردّ على ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، خلال احتفال بيوم القوات الجوية، أن أي هجوم أمريكي ضد إيران؛ سيُكبد المعتدين ثمنًا باهظًا، محذرًا من أن أي تصعيد عسكري قد يوسع رقعة الصراع إقليميا.

وأكد أن القوات الإيرانية “في أعلى مستويات الجاهزية”، وتعمل بتنسيق كامل استعدادًا لأي طارئ.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده لا تسعى إلى حرب إقليمية، لكنه حذر من أن أي هجوم أمريكي سيغير قواعد الاشتباك.

وأوضح أن الرد الإيراني سيستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، مع تأكيد استمرار المفاوضات النووية، ورفض إدراج “برنامج الصواريخ” ضمن أي مفاوضات.

وفي الوقت نفسه، خرج آلاف المتظاهرين في أوروبا- لا سيما في برلين-؛ دعما لموجة الاحتجاجات الداخلية في إيران، مطالبين بإسقاط النظام، وإقامة نظام ديمقراطي، رافضين في الوقت ذاته أي تدخل عسكري خارجي.

المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن المحادثات النووية إيران قائد القيادة الأمريكية الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟ أمينة الفتوى تجيب

رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي

كيفية الاستعداد لشهر رمضان

كيفية الاستعداد لشهر رمضان؟ اتبع 24 نصيحة للفوز بالمغفرة والجنة

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد