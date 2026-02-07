آلان أير: الحوار المباشر مع إيران ضرورة لكسر الجمود السياسي

قال آلان أير، كبير مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، إن انعقاد جولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يُعد تطورًا إيجابيًا ومهمًا للطرفين، معتبرًا أن الجلوس على طاولة الحوار يتيح لكل طرف طرح مخاوفه ومطالبه بوضوح؛ حال توفرت الإرادة السياسية الحقيقية للوصول إلى تسوية.

اختبار النوايا السياسية

وأضاف آلان أير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحوار المباشر يظل أداة أساسية لفهم أولويات كل طرف، مشيرًا إلى أن المفاوضات تفتح المجال أمام اختبار النوايا السياسية، بعيدًا عن التصعيد أو اللجوء إلى أدوات الضغط غير الدبلوماسية.

وأوضح أن مجرد انعقاد المفاوضات في هذا التوقيت؛ يعكس إدراكًا متبادلًا بصعوبة استمرار الجمود، لافتًا إلى أن نجاح المسار التفاوضي؛ يظل مرهونًا بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات حقيقية تتجاوز الخطابات السياسية المعلنة.