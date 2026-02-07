عراقجي يهدد: الجيش الإيراني سيهاجم القواعد العسكرية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم "السبت" أنه بإمكان إيران أن تضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة إذا هاجمت الولايات المتحدة أراضيها.



وأوضح وزير الخارجية الإيراني: "لن نهاجم الأراضي الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن، لكننا سنهاجم قواعدها في المنطقة".

وقال عراقجي: إن طهران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي باعتباره شأنا دفاعيا، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن.

وأضاف أن إيران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي لا الآن ولا في المستقبل باعتباره شأنا دفاعيا.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران سارت على ما يرام.

وفي الليلة السابقة، قامت مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بعبور بحر العرب.