ترغب الكثير من النساء فى كسر روتين السفرة بأكلات غير تقليدية لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بالوصفة التركية للحصول على مذاق مميز لأشهر أطباق الشتاء.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل شوربة العدس التركية من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة العدس التركية



3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصل

2 فص ثوم

طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

كوب عدس برتقالي

1/2 كوب برغل

1/2 كوب أرز

ملعقة كبيرة نعناع ناشف

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل

مكعب مرق

للطشة:

2 فص ثوم

شطة محروشة

1/4 كوب زيت زيتون



طريقة عمل شوربة العدس التركية



فى حلة بها زيت شوحى البصل مع الثوم والطماطم ثم ضعي الصلصة والعدس والأرز والبرغل والنعناع والبابريكا والملح والفلفل الاسود ومكعب المرقة ثم ضعي الماء المغلي.



غطى الحلة واتركى جميع المكونات حتى تغلى على النار وعند اقتراب النضج احضري طاسة وضعي بها القليل من الزيت وشوحى الثوم مع الشطة والملح وقدميها ساخنة.