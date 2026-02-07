قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة العدس التركية

العدس
العدس
اسماء محمد

ترغب الكثير من النساء فى كسر روتين السفرة بأكلات غير تقليدية لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بالوصفة التركية للحصول على مذاق مميز لأشهر أطباق الشتاء.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل شوربة العدس التركية من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة العدس التركية


 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصل

 2 فص ثوم

طماطم مبشورة

 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

 كوب عدس برتقالي

 1/2 كوب برغل

 1/2 كوب أرز

 ملعقة كبيرة نعناع ناشف

 ملعقة صغيرة بابريكا

 ملح 

فلفل

 مكعب مرق

للطشة:
 2 فص ثوم
 شطة محروشة
 1/4 كوب زيت زيتون


طريقة عمل شوربة العدس التركية


فى حلة بها زيت شوحى البصل مع الثوم والطماطم  ثم ضعي الصلصة والعدس والأرز والبرغل والنعناع والبابريكا والملح والفلفل الاسود ومكعب المرقة ثم ضعي الماء المغلي.


غطى الحلة واتركى جميع المكونات حتى تغلى على النار وعند اقتراب النضج احضري طاسة وضعي بها القليل من الزيت وشوحى الثوم مع الشطة والملح وقدميها ساخنة.

شوربة العدس العدس شوربة العدس التركية طريقة عمل شوربة العدس الشيف غادة التلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

العدس

طريقة عمل شوربة العدس التركية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد