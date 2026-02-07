قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استثمارات55 مليون جنيه.. تطوير شامل لشبكة الطرق الداخلية في طور سيناء

الطرق بمدينة طور سيناء
الطرق بمدينة طور سيناء
ايمن محمد

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنّه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير شاملة لشبكة الطرق الداخلية بعدد من الأحياء السكنية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات اليوم، أنّ أعمال التطوير تشمل طريق مدخل حي الـ102 – محور جمعة، ومدخل طريق حي بدر القديم، ومدخل طريق حي الدبش، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 55 مليون جنيه.

وأشار إلى أنّ مشروعات التطوير تتضمن رصف وتوسعة الطرق، ورفع كفاءة الإضاءة وتجميل الشوارع، وتنفيذ أعمال لاندسكيب على أعلى مستوى، إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار والصرف الصحي، ووضع التخطيط الأرضي، والإرشادات، والعلامات المرورية؛ بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان.

وأضاف أنّه تم الانتهاء من أعمال الإنارة بمدخل المدينة، بدايةً من قبل كمين الوادي وحتى عمارات الدبش، مع الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير وتجميل.

وأكد رئيس مدينة طور سيناء استمرار تنفيذ الخطة التنموية للمدينة، والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات في مختلف القطاعات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات الخدمية؛ بهدف الارتقاء بمدينة الطور باعتبارها عاصمة المحافظة وإحدى المدن السياحية المهمة.

جنوب سيناء طور سيناء شبكة طرق علي حمادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

رياضي الصم

"شرارة تغيير" تقودها 9 أندية.. الإيمان يطلق دعوة تاريخية لتأسيس أول اتحاد مصري لرياضات الصم

ديمبلي

باريس سان جيرمان يعلق آماله على ديمبيلي.. هل يعود إلى مستوى 2025؟

مانشستر يونايتد

نهاية وشيكة .. مشجع يقترب من خسارة "تحدي الشعر" بسبب مانشستر يونايتد

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد