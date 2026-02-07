استثمارات55 مليون جنيه.. تطوير شامل لشبكة الطرق الداخلية في طور سيناء

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنّه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير شاملة لشبكة الطرق الداخلية بعدد من الأحياء السكنية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات اليوم، أنّ أعمال التطوير تشمل طريق مدخل حي الـ102 – محور جمعة، ومدخل طريق حي بدر القديم، ومدخل طريق حي الدبش، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 55 مليون جنيه.

وأشار إلى أنّ مشروعات التطوير تتضمن رصف وتوسعة الطرق، ورفع كفاءة الإضاءة وتجميل الشوارع، وتنفيذ أعمال لاندسكيب على أعلى مستوى، إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار والصرف الصحي، ووضع التخطيط الأرضي، والإرشادات، والعلامات المرورية؛ بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان.

وأضاف أنّه تم الانتهاء من أعمال الإنارة بمدخل المدينة، بدايةً من قبل كمين الوادي وحتى عمارات الدبش، مع الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير وتجميل.

وأكد رئيس مدينة طور سيناء استمرار تنفيذ الخطة التنموية للمدينة، والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات في مختلف القطاعات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات الخدمية؛ بهدف الارتقاء بمدينة الطور باعتبارها عاصمة المحافظة وإحدى المدن السياحية المهمة.