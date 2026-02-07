نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قبل قليل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026بنسبة نجاح بلغت 59.01 %

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، و رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

هنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهاً الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم مؤكداً على إهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 79044 طالب، بينهم 78120 نظامي و 924 منازل حضر منهم 78779 طالب وطالبة والذي نجح منهم 46489 طالب بنسبة نجاح %59.01

وبالنسبة لشهادة الاعدادية المهنية بلغ عدد النظامي 10020 طالب وطالبة و376 نظام المنازل باجمالي 10387 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح %74.46 ، فضلاً عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 82 %، وطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح %75مضيفاً أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.