موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيًا وبداية رمضان وتفاصيل الإجازة الرسمية.. يترقب ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية موعد عيد الفطر في مصر 2026، باعتباره من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي تحمل معها أجواء الفرح والبهجة، إذ تتجدد خلالها مظاهر الاحتفال وصلة الأرحام.

ويحرص المواطنون على تبادل التهاني وزيارة الأقارب وتنظيم الرحلات العائلية لقضاء إجازة العيد، بالتزامن مع الاهتمام الواسع بمعرفة موعد بداية شهر رمضان وعدد أيامه، بوصفهما العاملين الحاسمين في تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

يرتبط موعد عيد الفطر ارتباطًا مباشرًا ببداية شهر رمضان وعدد أيامه، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير الجاري، إذ يولد هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المحدد فلكيًا لتحري رؤية الهلال، ما يجعل هذا التوقيت محط اهتمام واسع من المواطنين الذين يترقبون الإعلان الرسمي لبداية شهر الصيام.

وفي هذا الإطار، ينتظر المسلمون في مصر البيان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء المصرية، إذ من المقرر أن تقوم الدار باستطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو يوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام صيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية للهلال.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

وفقًا للتقديرات الفلكية المتداولة، فإن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يكون كاملًا بواقع 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبناءً على ذلك تشير التوقعات إلى أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس، مع التأكيد على أن هذا الموعد يظل فلكيًا، ويبقى القرار النهائي مرهونًا بما تسفر عنه نتائج استطلاع هلال شهر شوال من الجهات المختصة.

ويتابع المواطنون هذه التقديرات باهتمام بالغ، خاصة مع ارتباط عيد الفطر بخطط السفر والإجازات والزيارات العائلية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بصلاة العيد ومظاهر الاحتفال التي تعم مختلف المحافظات في هذا اليوم.

الاستعدادات لصلاة عيد الفطر في المحافظات

تشهد المساجد الكبرى والساحات المخصصة لصلاة العيد في جميع المحافظات استعدادات مبكرة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتم تجهيز الساحات وتنظيمها لاستقبال المصلين، وسط أجواء روحانية مميزة تتخللها مظاهر الفرح والبهجة، ويحرص المواطنون على أداء صلاة العيد في جماعة، باعتبارها من أبرز الشعائر التي تميز هذا اليوم المبارك.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لضمان تنظيم الصلاة بشكل مناسب، مع توفير سبل الراحة للمواطنين، بما يتيح أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة، تعكس روح المناسبة وقيمها الدينية والاجتماعية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 خلال الفترة المقبلة، حيث تبدأ الإجازة عادة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة في حال تزامنها مع عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يثير اهتمام العاملين في مختلف القطاعات.

وبناءً على التقديرات المتداولة، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تمتد الإجازة لمدة 3 أيام متتالية تشمل أيام 20 و21 و22 مارس، ومن المقرر أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، كما يستفيد منها الطلاب في المدارس والجامعات.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فتُحدد الإجازة وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة وطبيعة العمل بها، مع التأكيد على ضمان حقوق العاملين طبقًا لقانون العمل، سواء من خلال الإجازة مدفوعة الأجر أو التعويض المالي في حال العمل خلال أيام العيد.

ويُشار إلى أن مجلس الوزراء يعلن عادة تفاصيل إجازة عيد الفطر قبل حلول العيد بعدة أيام، متضمنة عدد أيام الإجازة والفئات المشمولة بها، سواء للعاملين في مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص، وهو ما يحرص المواطنون على متابعته بشكل دقيق.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

تتزايد عمليات البحث مع اقتراب العيد عن رسائل تهنئة عيد الفطر، إذ يحرص المواطنون على تبادل عبارات التهنئة مع الأهل والأصدقاء، ومن أبرز رسائل التهنئة المتداولة الآتية:

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات.

أتمنى من الله أن يفرحكم من فوق سبع سموات عيد مبارك لكم جميعًا.

أدام الله لكم العيد دهورًا وألبسكم من تقواه نورًا عيد مبارك.

أنا وقلبي نهنئكم بالعيد وأقول لكم رؤيتكم عيدي.

الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية وكل عام وأنتم بخير.

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها أعيادًا.

كل عام وأنت بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد وأطيب أماني وأذكى سلام عيد فطر مبارك.

عسى الله أن يغمر حياتك بالسعادة بهذه المناسبة وقلبك بالحب وروحك بالراحة وعقلك بالحكمة وأتمنى لك عيدًا سعيدًا.