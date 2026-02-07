قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
"المدلسين قالوا اختفى".. مراد مكرم يهاجم منتقدي عبدالله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيًا وبداية رمضان وتفاصيل الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيًا وبداية رمضان وتفاصيل الإجازة الرسمية
موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيًا وبداية رمضان وتفاصيل الإجازة الرسمية
عبد الفتاح تركي

موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيًا وبداية رمضان وتفاصيل الإجازة الرسمية.. يترقب ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية موعد عيد الفطر في مصر 2026، باعتباره من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي تحمل معها أجواء الفرح والبهجة، إذ تتجدد خلالها مظاهر الاحتفال وصلة الأرحام.

ويحرص المواطنون على تبادل التهاني وزيارة الأقارب وتنظيم الرحلات العائلية لقضاء إجازة العيد، بالتزامن مع الاهتمام الواسع بمعرفة موعد بداية شهر رمضان وعدد أيامه، بوصفهما العاملين الحاسمين في تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

يرتبط موعد عيد الفطر ارتباطًا مباشرًا ببداية شهر رمضان وعدد أيامه، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير الجاري، إذ يولد هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المحدد فلكيًا لتحري رؤية الهلال، ما يجعل هذا التوقيت محط اهتمام واسع من المواطنين الذين يترقبون الإعلان الرسمي لبداية شهر الصيام.

واقرأ أيضًا:

11 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية خلال عيد الفطر

وفي هذا الإطار، ينتظر المسلمون في مصر البيان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء المصرية، إذ من المقرر أن تقوم الدار باستطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو يوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام صيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية للهلال.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

وفقًا للتقديرات الفلكية المتداولة، فإن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يكون كاملًا بواقع 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبناءً على ذلك تشير التوقعات إلى أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس، مع التأكيد على أن هذا الموعد يظل فلكيًا، ويبقى القرار النهائي مرهونًا بما تسفر عنه نتائج استطلاع هلال شهر شوال من الجهات المختصة.

ويتابع المواطنون هذه التقديرات باهتمام بالغ، خاصة مع ارتباط عيد الفطر بخطط السفر والإجازات والزيارات العائلية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بصلاة العيد ومظاهر الاحتفال التي تعم مختلف المحافظات في هذا اليوم.

لليوم الثاني على التوالي..المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المحافظات

الاستعدادات لصلاة عيد الفطر في المحافظات

تشهد المساجد الكبرى والساحات المخصصة لصلاة العيد في جميع المحافظات استعدادات مبكرة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتم تجهيز الساحات وتنظيمها لاستقبال المصلين، وسط أجواء روحانية مميزة تتخللها مظاهر الفرح والبهجة، ويحرص المواطنون على أداء صلاة العيد في جماعة، باعتبارها من أبرز الشعائر التي تميز هذا اليوم المبارك.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لضمان تنظيم الصلاة بشكل مناسب، مع توفير سبل الراحة للمواطنين، بما يتيح أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة، تعكس روح المناسبة وقيمها الدينية والاجتماعية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 خلال الفترة المقبلة، حيث تبدأ الإجازة عادة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة في حال تزامنها مع عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يثير اهتمام العاملين في مختلف القطاعات.

وبناءً على التقديرات المتداولة، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تمتد الإجازة لمدة 3 أيام متتالية تشمل أيام 20 و21 و22 مارس، ومن المقرر أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، كما يستفيد منها الطلاب في المدارس والجامعات.

سنن عيد الفطر

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فتُحدد الإجازة وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة وطبيعة العمل بها، مع التأكيد على ضمان حقوق العاملين طبقًا لقانون العمل، سواء من خلال الإجازة مدفوعة الأجر أو التعويض المالي في حال العمل خلال أيام العيد.

ويُشار إلى أن مجلس الوزراء يعلن عادة تفاصيل إجازة عيد الفطر قبل حلول العيد بعدة أيام، متضمنة عدد أيام الإجازة والفئات المشمولة بها، سواء للعاملين في مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص، وهو ما يحرص المواطنون على متابعته بشكل دقيق.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

تتزايد عمليات البحث مع اقتراب العيد عن رسائل تهنئة عيد الفطر، إذ يحرص المواطنون على تبادل عبارات التهنئة مع الأهل والأصدقاء، ومن أبرز رسائل التهنئة المتداولة الآتية:

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات.

أتمنى من الله أن يفرحكم من فوق سبع سموات عيد مبارك لكم جميعًا.

أدام الله لكم العيد دهورًا وألبسكم من تقواه نورًا عيد مبارك.

أنا وقلبي نهنئكم بالعيد وأقول لكم رؤيتكم عيدي.

الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية وكل عام وأنتم بخير.

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها أعيادًا.

صلاة عيد الفطر بالمسجد للنساء

كل عام وأنت بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد وأطيب أماني وأذكى سلام عيد فطر مبارك.

عسى الله أن يغمر حياتك بالسعادة بهذه المناسبة وقلبك بالحب وروحك بالراحة وعقلك بالحكمة وأتمنى لك عيدًا سعيدًا.

موعد عيد الفطر موعد عيد الفطر في مصر موعد عيد الفطر في مصر 2026 بداية شهر رمضان 2026 موعد عيد الفطر فلكيًا إجازة عيد الفطر 2026 عدد أيام إجازة عيد الفطر صلاة عيد الفطر 2026 رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس ويطمئن على الخدمة بإيبارشية لندن

جولة المهندس هاني ضاحي بالسويس

أمام مهندسي السويس .. هاني ضاحي يستعرض خطته لتنمية موارد النقابة والارتقاء بالمهنة

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الكنيسة تتقدم في كل جيل على قدمين هما التعليم والتكريس

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد