قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وعدد أيام الإجازة

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وعدد أيام الإجازة
موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وعدد أيام الإجازة
عبد الفتاح تركي

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. مع اقتراب شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالبحث عن موعد عيد الفطر 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية المقررة للعاملين في القطاعين العام والخاص، لما تمثله هذه المناسبة من أهمية دينية واجتماعية كبيرة في حياة المصريين.

عيد الفطر مناسبة دينية واجتماعية بارزة

يُعد عيد الفطر من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون سنويًا، حيث يأتي بعد شهر كامل من الصيام والعبادة، ويحرص خلاله المواطنون على صلة الأرحام والاحتفال مع الأسرة وتنظيم الزيارات والسفر وقضاء أوقات ترفيهية.

واقرأ أيضًا:

مدير

ترقب موعد رمضان وأثره على تحديد العيد

يرتبط تحديد موعد عيد الفطر ارتباطًا مباشرًا ببداية شهر رمضان وعدد أيامه، وهو ما يجعل الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية محط اهتمام واسع لدى المواطنين الراغبين في التخطيط المسبق للإجازات والالتزامات المختلفة.

بداية شهر رمضان 2026 وفق الحسابات الفلكية

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس الموافق 19 فبراير، حيث يولد هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المحدد فلكيًا لتحري رؤية الهلال.

الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية

رغم الدقة الكبيرة للحسابات الفلكية الحديثة، تظل الرؤية الشرعية هي الفيصل النهائي في إعلان بداية شهر رمضان، التزامًا بالتعاليم الدينية المعمول بها في مصر، وهو ما يمنح القرار الرسمي مصداقية دينية وشعبية.

11 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية خلال عيد الفطر

استطلاع هلال رمضان والإعلان الرسمي

تقوم الجهات المختصة باستطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم 17 فبراير 2026، ليتم الإعلان رسميًا عن موعد بدء الصيام عقب التأكد من ثبوت الرؤية الشرعية، بما يضمن توحيد بداية الشهر الكريم في جميع أنحاء الجمهورية.

تقديرات مدة شهر رمضان 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2026 لمدة 30 يومًا كاملة، ليكون آخر أيام الصيام يوم الجمعة الموافق 20 مارس، مع بقاء القرار النهائي مرهونًا بنتائج استطلاع هلال شهر شوال.

الموعد المتوقع لعيد الفطر 2026

بناءً على التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، على أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك عقب استطلاع هلال شهر شوال في الموعد المحدد.

الاستعدادات لصلاة عيد الفطر

تشهد المساجد والساحات الكبرى في مختلف المحافظات استعدادات مبكرة لإقامة صلاة عيد الفطر، حيث يحرص المواطنون على أداء الصلاة في أجواء روحانية مميزة تتخللها مظاهر الفرح والبهجة.

سنن عيد الفطر

أجواء الاحتفال بعيد الفطر في مصر

تتميز احتفالات عيد الفطر في مصر بطابع اجتماعي خاص، حيث تتزين الشوارع وتتبادل الأسر الزيارات، ويحرص الكثيرون على تقديم الكعك والحلوى، إلى جانب خروج العائلات إلى المتنزهات والأماكن العامة.

تفاصيل إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع الحكومي

من المنتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 الرسمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، والتي غالبًا ما تبدأ من أول أيام العيد وتمتد لعدة أيام متتالية.

الإجازة الرسمية والطلاب

تشمل إجازة عيد الفطر عادة الطلاب في المدارس والجامعات، بما يتيح لهم فرصة للراحة وقضاء وقت مع الأسرة، على أن يتم تحديد مدة الإجازة بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

إجازة عيد الفطر 2026 في القطاع الخاص

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يتم تحديد إجازة عيد الفطر وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة وطبيعة العمل، مع الالتزام بما ينص عليه قانون العمل بشأن الإجازات الرسمية المدفوعة أو التعويض عند العمل خلالها.

حقوق العاملين خلال إجازة العيد

يضمن قانون العمل حقوق الموظفين في القطاع الخاص خلال إجازة عيد الفطر، سواء بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر أو تعويض مناسب في حال اقتضت طبيعة العمل الاستمرار خلال أيام العيد.

أهمية الإعلان المبكر عن إجازة عيد الفطر

يسهم الإعلان المبكر عن موعد إجازة عيد الفطر وعدد أيامها في تمكين المواطنين من تنظيم رحلات السفر، وترتيب الالتزامات العائلية والمهنية، وتخطيط الأنشطة الترفيهية خلال فترة العيد.

موعد عيد الفطر
قنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

تنظيم الحياة اليومية خلال المناسبات الدينية

يعكس الإعلان المسبق عن الإجازات الدينية اهتمام الجهات المختصة بتسهيل حياة المواطنين، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الأسرة خلال المناسبات الدينية الكبرى.

ترقب رسمي وشعبي للإعلان النهائي

يترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر 2026 وعدد أيام الإجازة، في انتظار ما ستسفر عنه الرؤية الشرعية والقرارات الحكومية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

عيد الفطر موعد عيد الفطر موعد عيد الفطر 2026 شهر رمضان رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

منتخب أمريكا

مدرب منتخب أمريكا: نتعامل مع المباريات الودية كأنها مواجهات المونديال

الاهلي

أمير هشام : نتيجة جيدة للأهلي أمام يانج.. ودا اللي كان مطلوب من توروب

الاهلي

انتهت.. أحمد حسن يعلق علي تعادل الأهلي ويانج أفريكانز

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد