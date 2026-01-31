قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن دعما للشعب الفلسطيني

هاجر رزق

خرج عشرات الآلاف من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، في مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة البريطانية لندن، في المسيرة الوطنية من أجل فلسطين.

وتعكس التظاهرة اتساع حالة التعاطف الشعبي في بريطانيا وارتفاع وتيرة الرفض لسياسات إسرائيل وحربها على قطاع غزة، و ذلك بحسب قناة روسيا اليوم. 

وانطلقت التظاهرة، التي دعت إليها حملة التضامن مع فلسطين إلى جانب حركات بريطانية مناهضة للحرب، أبرزها "أوقفوا الحرب"، من ساحة راسل سكوير وسط لندن، قبل أن تجوب شوارع المدينة وصولا إلى محيط المؤسسات الرسمية، وسط حضور كثيف ولافت.


 

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب برفع الحصار الكامل عن غزة وفتح المجال أمام المنظمات الإنسانية، وتندد بما وصفوه بـ"التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين، كما عبروا عن رفضهم لامتلاك إسرائيل أسلحة نووية، مؤكدين أن الجرائم بحق المدنيين لم تتوقف رغم إعلان الهدنة في القطاع.


 

وردد المتظاهرون هتافات غاضبة من بينها: "كفى تسليحا لإسرائيل"، و"يا كير ستارمر… لن تختبئ، نحن نتهمك بالتواطؤ في الإبادة"، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني، مطالبين بوقف صادرات السلاح البريطانية إلى إسرائيل ومراجعة السياسة الرسمية تجاه ما يجري في فلسطين.


 

وشهدت التظاهرة مشاركة مجموعات يهودية بريطانية وجمعيات تمثل أحفاد ضحايا المحرقة (الهولوكوست)، أكدت في بياناتها أن معارضة سياسات إسرائيل "واجب أخلاقي"، وأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين لا يمكن تبريرها باسم التاريخ أو الدين.


 

وعلى هامش المسيرة، شدد منظموها على أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لم تتوقف"، معتبرين أن الهدنة لم تغير من واقع القصف والحصار، وأن الشارع البريطاني بات أكثر وعيًا بحجم المأساة الإنسانية في غزة.

