دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه

دعت منظمات أسترالية مؤيدة للفلسطينيين الحكومة الأسترالية إلى اعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج وفتح تحقيق جنائي ضده، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض على الإبادة الجماعية خلال الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع زيارة رسمية مرتقبة لهرتسوج إلى أستراليا في الثامن من فبراير المقبل، بدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، حيث من المقرر أن تستمر الزيارة أربعة أيام، ويشارك خلالها في فعاليات للجالية اليهودية، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعائلات قتلى هجوم “بوندي بيتش” الذي وقع خلال عيد الحانوكا اليهودي.

وذكر تقرير لموقع “والا” العبري أن مجموعات ناشطة تستعد لتنظيم “يوم وطني للاحتجاج” بالتزامن مع الزيارة، رفضًا لما وصفته بتورط هرتسوغ في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ومن بين الجهات التي طالبت باعتقاله وفتح تحقيق بحقه: المركز الأسترالي للعدالة الدولية، والاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، وعدد من المجموعات الناشطة المؤيدة للقضية الفلسطينية، إضافة إلى حركة “فلسطين أكشن” وفرع منظمة العفو الدولية في أستراليا.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة “هند رجب” تقدمت بطلبات قانونية رسمية إلى السلطات الأسترالية، تطالب فيها بالتحقيق مع هرتسوغ بتهم تتعلق بالتحريض على الإبادة الجماعية والتورط في جرائم حرب، استنادًا إلى أحكام القانون الأسترالي.