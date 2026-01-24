قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلبًا تقدم به البيت الأبيض للسماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بحضور مراسم إطلاق “مجلس السلام لغزة”، التي عقدت يوم الخميس الماضي في مدينة دافوس السويسرية.

ووفقًا للتقرير، فإن الإدارة الأميركية كانت تسعى إلى مشاركة مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في الحدث، ليكون حاضرًا على المنصة إلى جانب قادة عرب ومسلمين، في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في غزة تحظى بدعم من الجانبين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية رفضت مقترحاً إسرائيلياً يقضي باستبدال عناصر الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشركات أمنية خاصة لتولي إدارة معبر رفح من الجهة الفلسطينية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه من المتوقع إعلان فتح معبر رفح الفلسطيني بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر مساء غد الأحد.

وكشفت هيئة البث الاسرائيلية عن أن مبعوثا  الرئيس الامريكي ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر يلتقيان مع  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية،  أن لقاء كوشنر وويتكوف طلبته إسرائيل بعد إعلان لجنة التكنوقراط فتح معبر رفح.

وفي وقت سابق، وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وبالتزامن مع تطورات المشهد في غزة عقب الإعلان الرسمي عن "مجلس السلام".


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المقرر أن يجتمع ويتكوف وكوشنر هذا المساء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أكدت صحيفة معاريف أن الملفين الإيراني والغزّي يتصدران جدول أعمال اللقاء، والمتوقع عقده عند الساعة 7:30 مساءً.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن زيارة المبعوثين تهدف أيضاً إلى بحث إعادة فتح معبر رفح وآليات إعادة إعمار قطاع غزة.

