مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة

أعلن مسرح الفنون الجميلة في بيفرلي هيلز إلغاء عرض فني كان مقررًا للكوميدي الإسرائيلي جاي هوخمان، لأنه - المسرح - لا يدعم المذبحة التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر المسرح، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أنه تلقى شكاوى تتعلق بالفنان الإسرائيلي، من ناشطين على الإنترنت.

وأوضح البيان، أن إدارة المسرح منحت الفنان فرصة للرد على تلك الاتهامات، وطلبت منه الإدلاء بتصريحات علنية يؤكد فيها عدم دعمه- لما وصفه البيان- بـ"الإبادة الجماعية والاغتصاب والتجويع وتعذيب المدنيين الفلسطينيين"، إلا أن الفنان رفض ذلك.

وأضاف المسرح أن رفض الفنان أدى إلى إلغاء العرض، ومنعه من استئجار المسرح مستقبلًا، مؤكدًا أن مؤسسة المسرح "غير سياسية ولا تسأل مستأجريها عن توجهاتهم السياسية"، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها "لا تدعم الإبادة الجماعية".

وكان مسرح آخر في نيويورك قد ألغى عرضًا للفنان نفسه، في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ بعد احتجاجات نظمها ناشطون مناهضون للصهيونية.